По делу о взятке в 10 млн рублей в липецком управлении имущественных и земельных отношений огласят приговор Фото: Юлия КЛЮЕВА

На этой неделе Советский районный суд Липецка огласит приговор по делу о многомиллионных взятках в региональном управлении имущественных и земельных отношений. Экс-начальницу управления Ольгу Крючкову обвиняют в получении взятки через посредника в особо крупном размере - ч.6 ст.290 УК РФ. Бывшего первого замначальника Михаила Бакланова и адвоката Владимира Писаренко - в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Согласно обвинительному заключению, в 2015 году перед торгами Крючкова сдала на 10 лет в аренду участок площадью свыше 8 тыс. кв.м. по улице Ангарская. Землю она оформила на свою знакомую. На участке должны были построить медицинский центр. Но следствие полагает, что экс-начальница регионального УИЗО планировала использовать территорию в собственных целях.

В 2016 году Крючкова с подчиненным Баклановым нашли "клиента" на участок. Посредниками выступили Бакланов и его знакомые - Сергей Медников, Артем Ларин и адвокат Писаренко. Они договорились с предпринимателем Андреем Журовым об аренде участка за взятку в 10 млн рублей. Так, землю оформили на фирму Журова ООО "Легион-Л". Крючкова получила взятку в 5 млн рублей. Оставшиеся деньги поделили посредники.

Как сообщили в пресс-службе управления Судебного департамента области, уголовное дело в отношении Медникова, Ларина и Журова прекратили, так как они активно сотрудничали со следствием и раскаялись.