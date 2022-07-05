Липчанин заказал автомат у мошенника из Калининградской области

Липчанин перевел мошеннику 8000 рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В ноябре 2021 года 40-летний липчанин увидели в соцсети макет автомата АК-74М и решил его купить. Житель Липецка созвонился с продавцом, договорился о цене и перевел 8 тыс. рублей. Мужчина долго ждал посылку, но ее все не было. Когда продавец перестал выходить на связь, липчанин пошел в полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, оперативники вычислили афериста. Им оказался 19-летний житель Калининградской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание, которое грозит молодому человеку, до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что в областном центре будут судить парней, которые похитили аккумуляторы из 10 машин. Подробности здесь.