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Общество6 июля 2022 10:22

Семьям погибших на Украине липецких солдат вручили ордена Мужества

Вскоре в школах появятся мемориальные доски с именами героев
Мария КАСЕНКОВА
Ордена Мужества передали семьям погибших во время спецоперации на Донбассе липчан

Ордена Мужества передали семьям погибших во время спецоперации на Донбассе липчан

Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В Липецке в минувший вторник 5 июля провели церемонию, где передали ордены Мужества семьям солдат, погибших в спецоперации на Украине. Указом президента России посмертно наградили двух военнослужащих. Ефрейтора Михаила Чудина - за мужество, отвагу и самоотверженность. Орден вручили родителям героя. А старшего сержанта Алексея Болотина - за смелость, героизм и верность присяге. Орден передали его маме и вдове.

Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, память героев-липчан почтили минутой молчания. Их имена навечно останутся в истории Липецкой области и России. А к началу нового учебного года в школах появятся мемориальные доски с именами героев.

Напомним, что 30 июня в Усманском районе также вручили награду родителям Даниила Буланакова, погибшего во время спецоперации. Семье передали орден Мужества за отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга. В школе, где учился солдат, разместили мемориальную доску с его именем.