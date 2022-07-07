Экс-мэра Данкова приговорили к 6 годам условно и штрафу в 5 млн рублей за взятки, растрату и превышение полномочий

Под Липецком признали виновным бывшего главу администрации Данкова Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области огласили приговор бывшему мэру Данкова. Чаплыгинский районный суд признал Алексея Левина виновным в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и растрате - ч. 2 ст. 285, ч. 2 ст. 286, ч. 4 ст. 290, ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Напомним, экс-глава Данкова на протяжении 2 лет заключат договоры с аффилированной ему организацией и передавал фирме спецтехнику в аренду по заниженной стоимости. Из-за этого городская казна недополучила более 3,5 млн рублей. Он начислил премию в 24 тыс. рублей сотруднику за участие в мероприятии, хотя тот никуда не ходил. А затем перевел деньги в подконтрольный ему фонд.

Левин получил взятку в 30 тыс. рублей от предпринимательницы. И еще 50 тыс. рублей - от фирмы, которая не благоустроила дворы, однако, на тот момент глава администрации подписал акты приемки. Ущерб от этого составил 1,9 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Судебного департамента, бывший мэр получил 6 лет лишения свободы условно. Ему на 5 лет запретили работать в госорганах и занимать руководящие должности. Также с мужчины взыщут в бюджет Данкова 3,5 млн рублей материального ущерба.