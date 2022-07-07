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Происшествия7 июля 2022 5:02

Экс-мэра Данкова приговорили к 6 годам условно и штрафу в 5 млн рублей за взятки, растрату и превышение полномочий

Чаплыгинский районный суд Липецкой области признал его виновным
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком признали виновным бывшего главу администрации Данкова

Под Липецком признали виновным бывшего главу администрации Данкова

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области огласили приговор бывшему мэру Данкова. Чаплыгинский районный суд признал Алексея Левина виновным в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и растрате - ч. 2 ст. 285, ч. 2 ст. 286, ч. 4 ст. 290, ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Напомним, экс-глава Данкова на протяжении 2 лет заключат договоры с аффилированной ему организацией и передавал фирме спецтехнику в аренду по заниженной стоимости. Из-за этого городская казна недополучила более 3,5 млн рублей. Он начислил премию в 24 тыс. рублей сотруднику за участие в мероприятии, хотя тот никуда не ходил. А затем перевел деньги в подконтрольный ему фонд.

Левин получил взятку в 30 тыс. рублей от предпринимательницы. И еще 50 тыс. рублей - от фирмы, которая не благоустроила дворы, однако, на тот момент глава администрации подписал акты приемки. Ущерб от этого составил 1,9 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Судебного департамента, бывший мэр получил 6 лет лишения свободы условно. Ему на 5 лет запретили работать в госорганах и занимать руководящие должности. Также с мужчины взыщут в бюджет Данкова 3,5 млн рублей материального ущерба.