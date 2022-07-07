В Липецке у Звездного залило дорогу из-за ремонта труб Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке в районе Звездного горожане наблюдают ручей воды. Липчане считают, что он образовался из-за очередного прорыва труб. По словам местных жителей, в этом году здесь уже ремонтировали сети, и вот снова люди видят затопленную территорию.

- Это происходит из-за ремонта трубопровода, - прокомментировали lipetsk.kp.ru в пресс-службе РВК-Липецк, - Некоторые улицы остались без холодной воды. Работы ведутся в течение всего рабочего дня и должны закончиться в ближайшее время.

Напомним, что 5 июля на улице Советская залило водой место ремонтных работ на тротуаре напротив ТРЦ «Европа». Тогда жители дома №69 остались без воды. На место выехала бригада и устранила утечку.