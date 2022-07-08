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Происшествия8 июля 2022 9:55

В Липецке в садовый домик заползла змея

На место приехали специалисты, но рептилию не нашли
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липчане из садоводческого товарищества "Авторемонтник" пожаловались на змею

Липчане из садоводческого товарищества "Авторемонтник" пожаловались на змею

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчане вновь жалуются на змей. Утром этой пятницы, 8 июля, жильцы обнаружили рептилию в доме садоводческого товарищества "Авторемонтник". О чешуйчатой находке они сообщили в экстренные службы по номеру "112".

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, на место приехали специалисты. Однако, змею не нашли.

Напомним, что этой уже пятое обращение от липчан по поводу рептилий. На этой неделе в районе ЛТЗ метровая черная змея заползла в квартиру многоэтажки. По всей видимости, это был уж. Сотрудники спецслужб "эвакуировали" его через окно, отвезли подальше от домов и отпустили.

А в прошлые выходные змея напала на жительницу Липецкого района. Женщину доставили в больницу.