В Липецке в садовый домик заползла змея

Липчане из садоводческого товарищества "Авторемонтник" пожаловались на змею Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчане вновь жалуются на змей. Утром этой пятницы, 8 июля, жильцы обнаружили рептилию в доме садоводческого товарищества "Авторемонтник". О чешуйчатой находке они сообщили в экстренные службы по номеру "112".

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, на место приехали специалисты. Однако, змею не нашли.

Напомним, что этой уже пятое обращение от липчан по поводу рептилий. На этой неделе в районе ЛТЗ метровая черная змея заползла в квартиру многоэтажки. По всей видимости, это был уж. Сотрудники спецслужб "эвакуировали" его через окно, отвезли подальше от домов и отпустили.

А в прошлые выходные змея напала на жительницу Липецкого района. Женщину доставили в больницу.