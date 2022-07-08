Футбольное поле, беговые дорожки, зона воркаута: в Липецке обновляют школьные спортплощадки

В Липецке возводят спортплощадки у 7 школ Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке начали возводить современные школьные стадионы. Напомним, в порядок приведут 7 спортивных площадок у образовательных учреждений №5, 6, 37, 40, 51, 54, 63. Подрядчики уже приступили к работам.

В Липецке возводят спортплощадки у 7 школ Фото: Юлия КЛЮЕВА

Возле школы №6 работа идет полным ходом. Уже завезли песок и щебень. В настоящее время уплотняют основание, чтобы приступить к обустройству площадки. К осени здесь будет футбольное поле с тремя беговыми дорожками и искусственным покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки, зона воркаута. Рядом с беговыми дорожками создадут пешеходные зоны, где смогут заниматься люди старшего поколения. За футбольным полем также планируют установить теннисный корт.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, возле школы №5 рабочие начали обустраивать футбольное поле с двумя беговыми дорожками, зону воркаута, прыжковую яму, детский городок, теннисные столы.

В Липецке возводят спортплощадки у 7 школ Фото: Юлия КЛЮЕВА