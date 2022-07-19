Машину с 3 детьми залило во время ливня в Липецке Фото: принтскрин видео.

Накануне, 18 июля, в Липецке во время мощного ливня затопило машины. В одной из них находились дети. Как рассказала в соцсетях многодетная мама, она, три дочки и ее отец приехали из села в город к врачу. В пути их настигла стихия. Они двигались по дороге, которую знали - Неделина. Из-за сильного дождя водителю пришлось остановиться.

- Машину начало кидать на волнах и в салон наливалась вода, - поделилась женщина. - Накрывали волны от автобусов, мы не могли выбраться.

Липчанка сообщила, что позвонила спасателям, но так и не дождалась помощи. Им пришлось выбираться самим. Она написала гневный пост в соцсетях, добавив, что ее отец помог открыть дверь и вытащить детей: "Там был дикий поток. Боялись, что детей снесет!"

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, звонок от женщины на номер "112" поступил в 13.02. На место выехал аварийно-спасательный отряд городского управления по делам ГО и ЧС. В 13.25 они прибыли на место, но люди уже вышли из машины. Спасатели доставили их в безопасное место.