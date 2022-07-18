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Происшествия18 июля 2022 11:41

После ливня в Липецке затопило машины

Легковушки залило на перекрестке улиц Неделина и Фрунзе
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке затопило автомобили

В Липецке затопило автомобили

Фото: принтскрин видео.

В этот понедельник, 18 июля, в Липецке затопило машины. Это произошло на перекрестке улиц Неделина и Фрунзе. Напомним, несколько часов назад на город обрушился мощный ливень и град. Стихия бушевала во всех районах Липецка. Водой залило центральные улицы, а также Сокол, Новолипецк, район 9-ого микрорайона и Армады, и даже Октябрьский мост.

Не повезло владельцам автомобилей, которые оказались на пересечении улиц Неделина и Фрунзе. Там вода поднялась практически до стекол легковушек. Три машины как раз попали под бурные потоки. Водитель еще одного автомобиля пытается покинуть опасный участок.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".