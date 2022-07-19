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Общество19 июля 2022 13:33

В Липецке перенесли проверку сирен "Внимание всем"

МЧС вскоре сообщит новую дату
Мария КАСЕНКОВА
В Липецке не будет сигнала сирен 20 июля

В Липецке не будет сигнала сирен 20 июля

Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке в эту среду, 20 июля, сирены не будут кричать «Внимание всем!». Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, проверка системы оповещения населения не состоится. Также не будут перехватывать эфир теле- и радиовещания. Причину переноса пока не сообщили, однако вскоре служба МЧС сообщит новую дату.

Напомним, что все это планировалось для того, чтобы в случае экстренной ситуации необходимая информация для жителей дошла быстро и четко. Липчан просят отнестись к этому спокойно, чтобы в случае звука сирен не было паники. Ведь это проверка, а не сигнал об опасности.

Как мы сообщали ранее, в этот вторник, 19 июля, городские спасатели активно боролись с последствиями непогоды. Специалисты помогали эвакуировать машины и откачивать воду.