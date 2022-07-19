5 утонувших из-за ливня машин эвакуировали в Липецке

5 затопленных машин эвакуировали в Липецке Фото: принтскрин видео.

Городские спасатели активно боролись с последствиями стихии, которая разгулялась 18 июля в Липецке. Специалисты помогли трем детям и двум взрослым выбраться из подтопленного автомобиля в районе Петровского рынка. Всего эвакуировали 5 утонувших машин.

Как сообщили в управлении по делам ГО и ЧС, на улице Мичурина, 38а спасатели опилили упавшее дерево, тем самым освободив дорогу автомобилистам. Подготовили 2 мотопомпы, откачали воду с дорог на улице Волгоградская. Извлекать пострадавшие машины и откачивать воду также помогало главное управление МЧС. Пожарные работали на Индустриальной, Калинина, Фрунзе, Комсомольской, Терешковой, Шмидта, Меркулова, площади Революции, Малые Ключи.

Напомним, в городе открыли участок улицы Гагарина, где траншею затопило ливнем. Спасатели откачали там воду. Открыли все две полосы, теперь автобусы ездят по привычным маршрутам.