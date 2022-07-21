В Липецке гараж вместе с Нивой сгорел в кооперативе

В минувшую среду, 20 июля, в гаражном кооперативе «Правобережный» в Липецке вспыхнул пожар. Там загорелся гараж, внутри которого стояла «Нива». Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, с огнем боролись 2 пожарно-спасательных расчета. Пламя повредило внутреннюю отделку гаража и вещи. Автомобиль сгорел.

В этот же день в селе Заречье-Ломовое Чаплыгинского района вспыхнули деревянные надворные постройки. И хотя сараи полностью выгорели, пожарным удалось локализовать огонь и спасти дом от языков пламени. Никто из людей не постарадал.

Напомним, что накануне утром в областном центре также горели машины. В селе Подгореное - "Лада Калина". На улице Катукова - "Киа Рио". Подробности здесь.