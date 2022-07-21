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Происшествия21 июля 2022 14:01

Мощное дерево рухнуло на крышу дома под Липецком

На помощь жителям пришли спасатели
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Дерево рухнуло на крышу дома под Липецком

Дерево рухнуло на крышу дома под Липецком

Фото: УГПСС Липецкой области

В этот четверг, 21 июля, в Липецкой области на крышу частного дома рухнуло дерево. ЧП случилось в селе Талица Елецкого района. Сильный порыв ветра сломал мощный ствол, который упал прямо на кровлю.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, жительница дома вызвала спасателей. Сотрудники отдельного пожарно-спасательного поста №4 села прибыли на место. Они распилили дерево и очистили участок от веток. Кстати, крыша дома не пострадала.

Напомним, что синоптики предупреждали о непогоде в этот день, в том числе о сильном западном ветре с порывами 15-20 м/с. К сожалению, в пятницу погода вряд ли изменится. Ожидаются ливни и грозы.