Мощное дерево рухнуло на крышу дома под Липецком

Дерево рухнуло на крышу дома под Липецком Фото: УГПСС Липецкой области

В этот четверг, 21 июля, в Липецкой области на крышу частного дома рухнуло дерево. ЧП случилось в селе Талица Елецкого района. Сильный порыв ветра сломал мощный ствол, который упал прямо на кровлю.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, жительница дома вызвала спасателей. Сотрудники отдельного пожарно-спасательного поста №4 села прибыли на место. Они распилили дерево и очистили участок от веток. Кстати, крыша дома не пострадала.

Напомним, что синоптики предупреждали о непогоде в этот день, в том числе о сильном западном ветре с порывами 15-20 м/с. К сожалению, в пятницу погода вряд ли изменится. Ожидаются ливни и грозы.