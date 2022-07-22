В Липецке на улице Советская дерево рухнуло на дорогу

На проезжую часть улицы Советская в Липецке рухнуло дерево Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке в эту пятницу, 22 июля, на улице Советская рухнуло дерево. Это произошло между остановкой "площадь Победы" и ТЦ "Европа". Мощный ствол упал прямо на проезжую часть, перекрыв полосы в сторону кольца. Машинам приходится выезжать на встречную полосу, чтобы объехать ветви. Из-за этого там образовалась пробка. По словам очевидцев, дерево "накрыло" два автомобиля.

На проезжую часть улицы Советская в Липецке рухнуло дерево Фото: Юлия КЛЮЕВА

На проезжую часть улицы Советская в Липецке рухнуло дерево Фото: Юлия КЛЮЕВА

Напомним, что накануне дерево упало на крышу частного дома в Елецком районе. К счастью, никто из жильцов не пострадал. Туда приехали спасатели и распилили ствол.

На проезжую часть улицы Советская в Липецке рухнуло дерево Фото: Юлия КЛЮЕВА