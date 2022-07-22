Спасатели убрали упавшее дерево на Советской в Липецке, которое перегородило три полосы

В Липецке освободили дорогу от упавшего дерева Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу, 22 июля, упавшее дерево перегородило проезд на Советской улице. В итоге «заблокировало» три полосы движения в направлении площади Победы. На место быстро прибыли спасатели и за 15-20 минут распилили ствол, освободив движение машинам и автобусам.

Как сообщили в управлении по делам ГО и ЧС, в период непогоды в городе специалисты освобождали от упавших деревьев дороги на улицах Мичурина, Неделина, Фестивальной, Ленина. В самый разгул стихии спасатели откачивали воду и следили на местами, подверженным подтоплению, и передавали данные коммунальным службам.

Напомним, утром 22 июля между ТЦ «Европа» и остановкой «площадь Победы» рухнуло дерево и перекрыло дорогу. Машинам приходилось выезжать на встречку, чтобы объехать ствол и ветки. Из-за этого появилась пробка. Дерево навалилось на два автомобиля.