В Липецке продлят маршрут автобуса №9Т с понедельника 25 июля

В Липецке скорректируют работу автобусов Фото: Юлия КЛЮЕВА

С понедельника в Липецке скорректируют работу автобусов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 25 июля маршрут транспорта №9Т продлят до остановки "Парк Молодежный". В будни на линии будут работать 4 автобуса. Последний рейс от магазина "Метро" стартует в 23.20. От парка "Молодежный" - в 22.50. Более подробное расписание можно узнать на официальном сайте департамента транспорта Липецка.

Напомним, что в субботу 23 июля в городе перекроют несколько улиц. Так, ограничат движение на Карла Маркса, площади Революции и у Центрального пляжа. Причина тому - триатлон. Объехать закрытый участок на личном авто можно будет по Плехановскому спуску, Театральной площади, улицам Первомайская, Октябрьская, Неделина. Как поедут автобусы, можно посмотреть здесь.