Водитель маршрута №379 врезался в стоящий "МАЗ" и Форд: подробности ДТП с двумя автобусами в Липецке

ДТП с двумя автобусами и "Фордом" в Липецке Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Стали известны подробности серьезной аварии с автобусами в Липецке. Напомним, в понедельник утром, 25 июля, на улице Катукова недалеко от ТРЦ "Ривьера" столкнулись два общественных транспорта и "Форд". В ДТП пострадали пассажиры.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, обстоятельства случившегося установили автоинспекторы. По предварительным данным, 51-летний водитель автобуса "ПАЗ" №379 врезался в автобус "МАЗ" №346 и иномарку, которые остановились перед светофором. Это произошло в зоне пешеходного перехода у дома №51 по улице Катукова.

В настоящий момент известно о 15 пострадавших из автобуса №379, среди которых 14-летний подросток. Последнего госпитализировали. В больницу с различными травмами доставили еще 6 пассажиров. Медики оказывают им необходимую помощь.