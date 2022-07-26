Под Липецком простились с инженером авиационной службы, погибшим в спецоперации на Украине

Фото из телеграм-канала главы Краснинского района Алексея Телкова Фото: из соцсетей

В Липецкой области простились с еще одним участником спецоперации на Украине. В этот вторник, 26 июля, в Краснинском районе похоронили лейтенанта Павла Александрова. 24-летний инженер авиационной службы погиб, выполняя воинский долг в ходе спецоперации. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава района Алексей Телков.

- Уважаемые родные и близкие Павла, примите мои искренние соболезнования в связи с уходом самого близкого, самого родного человека, - написал глава администрации. - Мы все разделяем Вашу тяжелую утрату и великую скорбь. Павел был достойным сыном Краснинской земли. Светлая память.

Напомним, что разведка Украины пыталась завербовать липецкого летчика и угнать самолет. Операцию выявили и пресекли сотрудники ФСБ. Подробности здесь.