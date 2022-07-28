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Происшествия28 июля 2022 9:59

В Липецке на улице Советская нашли труп 26-летнего мужчины

В обстоятельствах смерти липчанина разбираются полицейские
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В обстоятельствах смерти липчанина разбирается полиция

В обстоятельствах смерти липчанина разбирается полиция

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Этой ночью, 28 июля, в Липецке обнаружили труп молодого человека. О бездыханном теле в полицию сообщили очевидцы. Мужчина без признаков жизни лежал у дома №26 по улице Советская. На место происшествия тут же выехали правоохранители.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские установили личность погибшего. Им оказался житель Липецка. Ему было 26 лет. На теле несчастного внешних признаков насильственной смерти не обнаружили. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства и причины смерти липчанина.

Напомним, что утром жителей Ельца напугали громкие хлопки в небе. Резкие звуки ельчане услышали около 8.00 в разных районах города. Подробности здесь.