ФСБ предотвратила теракт в Липецке, который готовили украинские диверсанты

В Липецке предотвратили теракт Фото: Юлия КЛЮЕВА

ФСБ предотвратила теракт в Липецкой области. Об этом в эту пятницу, 29 июля, сообщила "КП" со ссылкой на Федеральную службу безопасности. Готовила его украинская диверсионная группа.

Так, в регионе задержали мужчину и 2 женщин. По данным спецслужб, "они входили в состав диверсионно-разведывательной группы, созданной организацией "Правый сектор"* под патронажем Службы безопасности Украины". Они собирались привести в действие самодельное взрывное устройство большой мощности. Теракт планировался на одном из "объектов транспортной инфраструктуры" в Липецке.

Во время обыска у задержанных нашли компоненты самодельной бомбы и переписку с другими участниками организации. Напомним, что разведка Украины пыталась завербовать липецкого летчика и угнать самолет. Подробности здесь.

* экстремистская организация, запрещенная в России