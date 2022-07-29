Алкоголь запретят продавать в Липецке в День ВМФ 31 июля и День ВДВ 2 августа

В Липецке 31 июля и 2 августа запретят алкоголь. Ограничения связаны с праздниками в честь Дня ВМФ и ВДВ.

По данным пресс-службы мэрии, 31 июля с 10.00 до 11.00 мероприятие, посвященное Дню Военно-морского флота, состоится на площади Петра Великого. А 2 августа, в День Воздушно-десантных войск, с 10.00 до 11.00 участники шествия пройдут по маршруту "площадь Героев - улица Зегеля - Плеханова - Петровский спуск - Нижний парк". В это время в центре города встанут автобусы.

Напомним, что алкоголь запрещается продавать в местам массового скопления людей при проведении публичных мероприятий. Ограничение начинает действовать за 2 часа до начала события. Вновь купить спиртное липчане смогут спустя 2 часа после окончания праздника.