Спасатели вытащили из оврага женщину, собиравшую грибы под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

Этим днем, 29 июля, в Липецкой области спасатели помогли травмированной женщине. Сигнал о несчастье поступил в специализированную часть села Воскресеновки Данковского района в полдень. Мужчина сообщил, что его сестра ушла за грибами. Недалеко от деревни Ильинка она упала в овраг и не может выбраться.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, сотрудники прибыли на место происшествия. Там они нашли 68-летнюю женщину, которая, судя по всему, сломала ногу. Спасатели вытащили местную жительницу из оврага и передали ее медикам.

Напомним, что в эту пятницу зафиксировали несколько происшествий на воде. Так, на Матырском водохранилище рыбака на резиновой лодке унесло на середину водоема. А в Ельце в реке Быстрая Сосна едва не утонул мужчина, упавший с сапборда.