В Липецке бывшему ЧОПовцу, избившему мужчину у бани, грозит до 5 лет тюрьмы

В Липецке будут судить бывшего ЧОПовца, избившего мужчину у бани на улице Доватора. Следствие установило, что ночью 31 мая между группой отдыхающих и администрацией заведения вспыхнул конфликт. Гости вызвали полицию, а руководство бани обратились в ЧОП.

Один из охранников избил 32-летнего мужчину. Он 12 раз ударил липчанина резиновой палкой по лицу и телу. Итог - перелом носа и ушибы. Возбудили уголовное дело по п."з" ч.2 ст.112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия".

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, 29-летний обвиняемый признал вину. Он пояснил следователю, что не смог справиться с эмоциями. Уголовное дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения. ЧОПовцу грозит до 5 лет лишения свободы.