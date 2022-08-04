Клиенты «Открытия» удвоили объем операций через СБП

Наиболее востребованы переводы по номеру телефона через СБП.

В свою очередь, количество и объем P2P-переводов (с карты на карту) снизились на треть. Доля СБП в объеме мгновенных переводов за год выросла на четверть и составила 91%, сообщают в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Одновременно набирает популярность бесконтактная оплата товаров и услуг через СБП по QR-коду. Клиенты банка в первом полугодии в два раза увеличили объем таких операций, а количество - в четыре раза. Доля сервиса в ежедневных покупках товаров и услуг выросла в 2,5 раза.

- Цифровизация, значительно ускорившаяся на фоне пандемии, уход с рынка ряда платежных систем и низкие тарифы на переводы оказали положительное влияние на популярность сервисов СБП. По нашим наблюдениям, клиенты все чаще отдают предпочтение переводам по номеру телефона, используя их для повседневных операций, – отметил Михаил Щипков, бизнес-лидер направления платежи и переводы трайба «Ежедневный банкинг».