В Липецке на Плеханова заработали 4 светофора для велосипедистов

Фото из пресс-службы администрации Липецка Фото: СОЦСЕТИ

В Липецке на пересечениях улицы Плеханова с Пролетарской и Желябова начали работать первые светофоры для велосипедистов. Они нужны, чтобы повысить безопасность на оживленной магистрали.

Как сообщили в мэрии, устройства установили по ГОСТу. Выглядят они как обычные светофоры, где вертикально расположены три секции, но с символами велосипеда красного, желтого и зеленого цвета.

Всего там находится четыре таких велосветофора. Также в городе специалисты продолжают преображать велодорожки. На новых участках светофоры установят там, где оны должны находиться по ГОСТу.

Напомним, что 73-летний липчанин украл велосипед за 13 500 рублей в поселке Лев Толстой. Полицейские нашли пропажу у него в сарае. На пенсионера возбудили уголовное дело. «Железного коня» вернули владельцу.