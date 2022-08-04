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Происшествия4 августа 2022 17:07

В Липецке на Советской водитель Ауди сбил мужчину на электросамокате

Липчанин с травмами в больнице
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
ДТП с электросамокатом и Ауди в Липецке

ДТП с электросамокатом и Ауди в Липецке

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В этот четверг, 4 августа, в Липецке сбили мужчину на электросамокате. ДТП случилось около 18.30 на улице Советская напротив ТЦ "Европа". По словам очевидцев, водитель "Ауди", решил объехать пробку, которая образовалась из-за фонтана с кипятком на площади Победы. Он выехал на полосу для пассажирского транспорта и сбил 39-летнего мужчину на самокате.

К пострадавшему тут же подбежали прохожие. Они успокаивали несчастного, пока ехала скорая. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, липчанина доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, что этим вечером на площади Победы забил фонтан. Горячая вода залила парковку у торгового центра и проезжую часть. Бригада специалистов устраняет коммунальную аварию.