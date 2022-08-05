Жители села под Липецком пожаловались на вонь

Прокуратура устроила проверку предприятия из-за неприятного запаха под Липецком Фото: Пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

В Липецкой области жители села Конь-Колодезь пожаловались на неприятный запах. Рядом с поселением находится предприятие, где выращивают свиней. От него, по предположениям, исходит вонь. Поэтому Прокуратура Хлевенского района решила проверить его на соблюдение природоохранного законодательства.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, если обнаружат нарушения, сразу принят необходимые меры по их устранению.

Напомним, что прокуратура начала проверку из-за фонтана из кипятка на площади Победы. Горячие потоки залили проезжую часть. Там образовались пробки. Специалисты ремонтировали поврежденный участок. Владельцы пострадавших машин получат выплаты. Теперь устанавливают количество потерпевших и определяют размер ущерба.