Прокуратура начала проверку из-за фонтана из кипятка в Липецке

Региональная прокуратура начала проверку после коммунальной аварии на площади Победы в Липецке. Напомним, вечером 4 августа на парковке у торгового центра забил фонтан из кипятка. Горячие потоки воды хлынули вверх, достигая в высоту около 4 метров. Проезжую часть залило. Там образовались пробки.

Специалисты до 3 часов ночи ремонтировали поврежденный участок трубы. Благоустройство планируют завершить в ближайшие дни. Мэр города Евгения Уваркина написала в своем телеграм-канале, что владельцы пострадавших машин получат выплаты.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в настоящее время устанавливают круг потерпевших. Специалисты определяют размер ущерба.