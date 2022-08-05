В Липецке спасатели вытащили из воды мужчину, который далеко заплыл

Спасатели доставили на берег мужчину, который далеко заплыл Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу, 5 августа, в Липецке спасатели доставили на берег утопающего. Мужчина отдыхал в районе Центрального пляжа. Он заплыл слишком далеко, думая, что сможет вернуться. Однако, силы покинули его. К счастью, он смог позвать на помощь.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, спасатели тут же кинулись к липчанину. Они погрузили его на катер и отвезли на берег. Медицинская помощь мужчине не понадобилась.

Жителей Липецка и области настоятельно просят соблюдать правила поведения на воде: не заплывать за буйки, не купаться в состоянии алкогольного опьянения, отдыхать только в оборудованных местах. Напомним, что в городе стало больше мест, где нельзя купаться. Всего их 70. Подробности здесь.