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Происшествия5 августа 2022 14:16

В Липецке спасатели вытащили из воды мужчину, который далеко заплыл

Липчанину не хватило сил вернуться на берег самому
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Спасатели доставили на берег мужчину, который далеко заплыл

Спасатели доставили на берег мужчину, который далеко заплыл

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу, 5 августа, в Липецке спасатели доставили на берег утопающего. Мужчина отдыхал в районе Центрального пляжа. Он заплыл слишком далеко, думая, что сможет вернуться. Однако, силы покинули его. К счастью, он смог позвать на помощь.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, спасатели тут же кинулись к липчанину. Они погрузили его на катер и отвезли на берег. Медицинская помощь мужчине не понадобилась.

Жителей Липецка и области настоятельно просят соблюдать правила поведения на воде: не заплывать за буйки, не купаться в состоянии алкогольного опьянения, отдыхать только в оборудованных местах. Напомним, что в городе стало больше мест, где нельзя купаться. Всего их 70. Подробности здесь.