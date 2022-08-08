Липецкий «Металлург» не смог одолеть столичный «Строгино»

У «Металлурга» и «Кванта» по пять очков. Они делят шестое - седьмое места. Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

Во встрече четвертого тура второй лиги в группе 3 липецкий «Металлург» дома не смог «распечатать» ворота московского «Строгино». Впрочем, подопечные Сергея Первушина и свои владения сохранили «на замке». Итог – нулевая ничья. Напомним, что туром ранее «Металлург» поделил очки в Обнинске с «Квантом» (1:1).

«Металлург»: Матюша, Смирных, Викторов, Алексеев (Сазонов, 72), Соловьёв, Григорьев, Гайдуков (Голиков, 83), Войдель, Иванников (Болдырев, 83), Ахвледиани (Поярков, 63), Глебов.

После четырех туров в подгруппе 1 с 12-ю очками лидирует курский «Авангард». Следом идет брянское «Динамо» (восемь). У «Металлурга» и «Кванта» по пять очков. Они делят шестое - седьмое места. В пятом туре наши парни сыграют 10 августа в Тамбове с местным «Спартаком». Встреча также пойдет в зачет «Кубка Черноземья» от «Комсомольской правды».