Водитель "Лады" погиб в ДТП с автокраном под Липецком

ДТП с автокраном и "Ладой Вестой" Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Очередное смертельное ДТП случилось под Липецком. В этот понедельник, 8 августа, на дороге, прилегающей к дамбе Матырского водохранилища столкнулись "Лада Веста" и автокран. Предварительная причина аварии - легковушка выехала на встречную полосу.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, 49-летний водитель "Лады" скончался на месте. Его 46-летнюю пассажирку отвезли в больницу. Движение на участке регулируют автоинспекторы. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 7 августа, в ДТП с "Тойотой", "Грейт Вол" и "Киа" погибла 4-летняя девочка. Авария случилась на трассе Орел-Тамбов рядом с поворотом на деревню Ясная Поляна. А на трассе Липецк-Хлевное столкнулись грузовики. Одну из машин отбросило на погрузчик. Также насмерть задавили дорожного рабочего.