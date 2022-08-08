В Липецкой области нашли 41 фальшивую купюру во 2 квартале 2022 года

В Липецкой области нашли 41 фальшивую купюру с апреля по июнь 2022 Фото: Мария КАСЕНКОВА

С апреля по июнь этого года в Липецкой области выявили 41 фальшивую банкноту Банка России. Чаще всего подделали пятитысячные банкноты – 24 штуки, тысячерублевые – 9, двухтысячные – 7 и одна фальшивка номиналом 500 рублей. Как сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Липецкой области, еще нашли 1 подделку банкноты в 100 долларов. Липчан предупреждают, что подлинность налички можно проверить по специальным признакам – защитная нить с номиналом банкноты и водные знаки.

Напомним, жителя Липецка осудят за мошенничество почти на 2,5 млн рублей. Мужчина похитил эту сумму у своего знакомого и пообещал купить по привлекательной цене 4 новых автомобиля «КИА Рио». Потерпевший согласился и пообещал «помощнику» 40 тысяч за удачный исход сделки. В итоге обвиняем растратил на себя все деньги. Теперь ему грозит реальный срок до 10 лет.