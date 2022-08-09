Жительница Липецка получила 2 года условно за продажу детализации звонков

В Липецке вынесли приговор 23-летней экс-сотруднице сотовой компании. Ее признали виновной в нарушении тайны телефонных переговоров.

Следствие и суд установили, что девушка с июля по ноябрь 2020 года копировала детализацию звонков. Распечатку она передавала неизвестным за деньги. Причем продажу детализации номеров липчанка поставила на поток. Все это она делала из корыстной заинтересованности с использованием служебного положения.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, бывшая сотрудница компании признала вину и раскаялась в содеянном. Суд приговорил девушку к 2 годам условно с испытательным сроком 2 года.

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