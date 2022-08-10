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Происшествия10 августа 2022 9:18

Следственный комитет начал проверку из-за пострадавшего ребенка на детской площадке в Липецке

2-летний мальчик, скатываясь с горки, ударился головой
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В Липецке стартовала доследственная проверка после инцидента на детской площадке. Жительница города сообщила, что ее 2-летний сын при спуске с горки ударился головой. Липчанка утверждает, что сооружение опасно.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в настоящее время идут проверочные мероприятия. Следственный отдел по Советскому округу Липецка устанавливает обстоятельства произошедшего, а также должностных лиц, ответственных за безопасность на детских площадках. По результатам примут процессуальное решение.

Напомним, что в областном центре девушку приговорили к 2 годам условно за продажу детализации звонков. Работая в сотовой компании, липчанка в течение 4 месяцев передавала неизвестным распечатки за деньги. Когда ее задержали, она призналась во всем и раскаялась. Подробности здесь.