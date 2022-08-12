В Липецке на остановке нашли труп 73-летнего пенсионера Фото: Юлия КЛЮЕВА

Минувшим вечером, 11 августа, в Липецке погиб пожилой мужчина. Его бездыханное тело на остановке "ГИБДД" обнаружили прохожие около 18.00. Они вызвали полицию.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД, полицейские установили личность несчастного по документам, которые были при нем. Им оказался 73-летний липчанин. На теле признаков насильственной смерти эксперты не нашли.

Напомним, в Липецкой области расследуют гибель слесаря-монтажника, упавшего с высоты 20 метров. Трагедия произошла на территории сахарного завода в Грязинском районе. Работнику подрядной организации был 21 год. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".