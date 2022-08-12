Возбудили уголовное дело по по смертельному ДТП с фурами и погрузчиком

Возбудили дело по аварии под Липецком, где погибло 3 человека Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

После страшной аварии на трассе Хлевное-Липецк возбудили уголовное дело. Напомним, на объездной дороге села Боринское 7 августа произошло ДТП. В районе 12 часов дня столкнулись два грузовика и погрузчик. По предварительным данным, водитель грузовой машины «Вольво» врезался в попутный грузовик «Скания», а после чего въехал в работавший погрузчик и задел одного дорожного работника.

По данным УМВД России по Липецкой области, в аварии водитель «Вольво», его пассажирка и 58-летний рабочий скончались на месте. 71-летнего водителя погрузчика и управляющего «Скания» 25-летнего парня госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек». Назначили экспертизы, с помощью которых установят причины и обстоятельства ДТП.