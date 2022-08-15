На подготовку школ и садов Липецкой области к 1 сентября ушло свыше 1 млрд рублей

Свыше 1 млрд ушло на подготовку садиков и школ Липецкого региона Фото: Юлия КЛЮЕВА

Комиссии приняли все школы и сады Липецкой области перед 1 сентября. Более 1 млрд рублей выделили в этом году, чтобы подготовить образовательные учреждения к новому учебному году. Свыше 700 млн рублей потратили на капремонты. Около 250 млн – на антитеррористическую защищенность. И 150 млн рублей – на пожарную безопасность.

Ка сообщили в областной администрации, в регионе 1 сентября в школу пойдут 13 тысяч первоклассников. А всего – около 128 тысяч детей. Также губернатор Игорь Артамонов проконтролирует строительство школьных спортивных площадок в городе. Мэр Липецка Евгения Уваркина сообщила, что они готовы уже на 80-95%, их сдадут к началу учебного года.

В Липецкой области отремонтируют 27 школ за 190 млн рублей. 12 учебных заведений уже полностью обновили.