Лучшей семье года в Липецке подарят микроавтобус

В Липецке выберут лучшую семью года Фото: Владимир КУЛИК

В Липецке выберут лучшую семью года. Липчан зовут поучаствовать в конкурсе. Победители и призеры получат микроавтобус, легковые автомобили или комплекты бытовой техники. Заявки принимают до 7 сентября.

Стать участниками могут семьи с детьми, где родители живут вместе и ведут совместное хозяйство. Они посоревнуются в 5 номинациях. Определят самые спортивные, творческие, приемные или опекунские семьи и лучшие трудовые династии.

Как сообщили в городской администрации, подать заявку нужно в региональное управление социальной политики на улице Плеханова, дом 33, кабинет 19. На дополнительные вопросы липчанам ответят по телефону 25-25-93. Скачать форму и ознакомиться с перечнем необходимых документов можно здесь.

Напомним, в этом году в Липецкой области 13 000 первоклассников. На подготовку школ региона к новому учебному году ушло около 1 млрд рублей.