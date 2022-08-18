Жители Липецкой области пожаловались на аварийные дома с плесенью и дырявой крышей

В Липецкой области стартовала доследственная проверка после жалоб жителей Задонского района. Местные жители сообщили об опасных домах в поселке Лукошкинский.

По словам жильцом, дома №1 и №3 находятся в аварийном состоянии. В зданиях разрушаются лестничные марши, протекает крыша, все стены в плесени. Жить там опасно. При этом чиновники не реагируют на обращения сельчан.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, следователи организовали комплекс проверочных мероприятий. По результатам доследственной проверки примут процессуальное решение.

Напомним, что в Липецке безработный мужчина угонял машины, чтобы покататься по городу. В одной из таких поездок он попал в ДТП, врезавшись в дерево. Подробности здесь.