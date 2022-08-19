Под Липецком ищут 36-летнего мужчину в темной футболке

В Липецкой области пропал 36-летний мужчина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В поселке Добринка Липецкой области пропал 36-летний Бутрин Александр Валентинович. О его местонахождении неизвестно уже 5 дней, с 14 августа. Как сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт", мужчина ростом 176 сантиметров, нормального телосложения, с голубыми глазами, короткими светло-русыми волосами. Когда его видели последний раз, он был одет в синие джинсы, футболку темного цвета, синие кроссовки. Липчан просят сообщить о его местонахождении по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

Напомним, в Липецком регионе ищут 63-летнего пенсионера. С 9 августа Титова Сергея Ивановича никто не видел. Он пропал в Грязях. Мужчина ростом 175 сантиметров, нормального телосложения, с серыми глазами и русыми волосами с проседью. Последний раз он был в темных брюках, светло-коричневой рубашке, черных туфлях и белой кепке.