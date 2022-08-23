Иностранец без прав на ВАЗе столкнулся с 12-летним школьником на питбайке под Липецком и сбежал с места ДТП

Под Липецком столкнулись ВАЗ и питбайк Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В минувший понедельник, 22 августа, в Липецкой области столкнулись питбайк и ВАЗ-2107. ДТП случилось в Чаплыгинском районе на полевой дороге Солнцево-Шишкино. За рулем мини-мотоцикла находился 12-летний подросток. Его с травмами доставили в больницу. А вот автомобилист скрылся с места аварии.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские установили личность водителя и задержали его. Им оказался 38-летний иностранец, который незаконно находится на территории страны. Более того, у него не было водительских прав, а регистрационные знаки на машине оказались фальшивыми. Причины ДТП установят в ходе административного расследования.

Напомним, что под Липецком нашли минометную мину и гранату времен Великой Отечественной войны. Подробности здесь.