Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 августа 2022 5:36

Иностранец без прав на ВАЗе столкнулся с 12-летним школьником на питбайке под Липецком и сбежал с места ДТП

Полицейские задержали злодея, который находится в России незаконно
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком столкнулись ВАЗ и питбайк

Под Липецком столкнулись ВАЗ и питбайк

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В минувший понедельник, 22 августа, в Липецкой области столкнулись питбайк и ВАЗ-2107. ДТП случилось в Чаплыгинском районе на полевой дороге Солнцево-Шишкино. За рулем мини-мотоцикла находился 12-летний подросток. Его с травмами доставили в больницу. А вот автомобилист скрылся с места аварии.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские установили личность водителя и задержали его. Им оказался 38-летний иностранец, который незаконно находится на территории страны. Более того, у него не было водительских прав, а регистрационные знаки на машине оказались фальшивыми. Причины ДТП установят в ходе административного расследования.

Напомним, что под Липецком нашли минометную мину и гранату времен Великой Отечественной войны. Подробности здесь.