Липчанам запретили ходить в лес из-за повышенной пожарной опасности Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области ограничивают посещение лесов. Мера действует с 22 августа по 11 сентября. Причина – повышенная пожарная опасность. В этот период липчанам запрещают ходить в леса, а также въезжать туда на машинах.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, территории будут патрулировать лесники и полицейские. На въездах в леса установили контрольно-пропускные пункты. Напомним, что в Липецке и регионе до 30 сентября ввели особый противопожарный режим. За разведение костров и нарушение правил пожарной безопасности липчанам грозит штраф до 5 тыс. рублей, должностным лицам – до 40 тыс. рублей, а юридическим – до 500 тыс. рублей.

Заметив лесной пожар, следует немедленно сообщить о нем на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00, либо на номер "112".