Игоря Артамонова включили в санкционный список Канады Фото: Юлия КЛЮЕВА

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вновь попал в санкционный список. На этот раз в канадский. Страна ввела санкции против 62 россиян, включая 27 глав регионов. Артамонов уже прокомментировал эту новость у себя в телеграм-канале.

- На что они надеются? Что мы перестанем помогать Донбассу? - спрашивает липецкий губернатор. - Хотелось бы напомнить господину Трюдо историю его страны. Как после Великой Отечественной Канада стала «тихой гаванью» для нацистских коллаборационистов с Украины.

Артамонов напомнил, что Канада поставляет ВСУ тяжелую артиллерию и другое вооружение. А также о новых жертвах в Донецке. Сказал, что ему все равно на санкции.

- Мы не устраиваем геноцид мирных жителей, - написал глава липецкого региона. - Мы не уничтожаем города, а восстанавливаем их. Этим мы и отличаемся. И за нами правда.

Напомним, что в июле Игорь Артамонов попал в расширенный антироссийский санкционный список Великобритании.