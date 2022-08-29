Радужные облака Пилеус попали на видео под Липецком

Липчан удивили радужные облака Пилеус Фото: принтскрин видео.

В воскресенье, 28 августа, жители Липецка и области наблюдали в небе уникальное природное явление – радужное облако-шарф «Пилеус». Отдыхающим в заповеднике «Галичья гора» даже удалось снять его на камеру. Красочная дуга удивила и интернет-пользователей.

Пилеус – небольшое радужное облако выпуклой формы, напоминающей линзу. Оно появляется, когда солнечные лучи проходят через холодные частички воды или льда под определенным углом. Зачастую, природный феномен недолговечен, и поэтому такие облака редко попадают в объектив камеры.

Считается, что такая радужная дуга является предвестниками плохой погоды. Кстати, после жарких выходные в Липецке ожидаются гроза и сильный ветер. Стихия может обрушиться на город в ближайшие часы.