Жители Липецкой области стали зарабатывать на 13,5% больше в первом полугодии 2022

Липецкстат рассказал о доходах и расходах липчан за 6 месяцев 2022 года Фото: Анастасия ЛИСОВА

За первые 6 месяцев 2022 года денежные доходы жителей Липецкой области составили 241,2 миллиарда рублей. Они увеличились на 13,5% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

За январь – июнь этого года липчане потратили 208,6 миллиардов рублей. Это на 10,3% больше чем за тот же период 2021 года. В среднем каждый тратил 31 220 рублей в месяц, что на 11,7% больше, чем в прошлом году. Реальный же доход уменьшился на 1,4%.

По данным пресс-службы Липецкстата, большая часть денег жителей региона ушла на оплату услуг и покупку различных товаров - 86,5% всех доходов.

Напомним, что с января по июнь этого года в области родилось 3 955 малышей. Умерло 9 195 жителей. Подробности здесь.