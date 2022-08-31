Главный санитарный врач Липецкой области оставил свой пост

Владимир Бондарев ушел с должности руководителя управления Роспотребнадзора по Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

В управлении Роспотребнадзора Липецкой области кадровые перестановки. Владимир Бондарев ушел с должности руководителя. Он возглавлял управление с 2013 года.

На сайте регионального Роспотребнадзора указано, что временно исполняющим обязанности руководителя назначили Сергея Ушакова. Он окончил Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова по специальности "медико-профилактическое дело". В управлении работает с 2014 года. За это время Сергей Ушаков занимал должности специалиста-эксперта, ведущего специалиста-эксперта, замначальника отдела сантарного надзора.

Напомним, что 22 августа свой пост покинула председатель департамента экономического развития Липецка Юлия Полоскина. Она перешла на новое место работы. Подробности здесь.