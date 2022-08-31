Более 5000 тонн сахара произвели заводы Липецкой области

В Липецке заработали сахарные заводы Фото: Анастасия ЛИСОВА

В концу лета начали работу сахарные заводы Липецкой области. К 30 августа они переработали 75,5 тысячи тонн свеклы, произвели более 5 тысяч тонн сахара. Как сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области, в сентябре начнут работать еще 3 завода.

В этом году урожай сахарной свеклы собрали с 132 тысяч гектар земли. Его предстоит переработать 6 заводам по всей области. Каждый производит по 800 тысяч тонн сахара.

Напомним, что Липецкстат подсчитал доходы и расходы жителей региона за 6 месяцев 2022 года. Так, липчане стали зарабатывать на 13,5% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом и тратить стали на 14,9% больше. В основном, деньги уходят на оплату услуг и покупку товаров.