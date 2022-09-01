Водитель ВАЗа пострадал в лобовом ДТП с грузовиком под Липецком

Под Липецком лоб в лоб столкнулись ВАЗ и грузовик Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 6 710 нарушений Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 8 человек сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 86 не пристегнулись. Водители 6 350 раз превысили скорость. Произошло 22 аварии, в которых никто не пострадал.

Однако, были и более серьезные ДТП. Так, в среду 31 августа в Долгоруковском районе на автодороге «Елец-Долгоруково-Тербуны» ВАЗ-23452 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Скания. Пострадал 38-летний водитель легковушки. Он с травмами в больнице.

Напомним, что в 2023 году в Липецке планируют отремонтировать 31 дорогу протяженностью более 23 километров. Торги на поиск подрядчика уже стартовали. Подробности здесь.