Расписание маршрутов №40 и 40А изменится в Липецке с 5 сентября

В Липецке изменится расписание автобусов Фото: Анастасия ЛИСОВА

В Липецке с 5 сентября изменится расписание автобусов № 40 «Ж/д вокзал – поселок Матырский» и № 40А «Ж/д вокзал – проспект Мира – поселок Матырский».

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, по просьбам липчан в будние дни автобус №40А будет стартовать от остановки «Ж/д вокзал» не в 16:45, а в 16:50. На маршруте № 40 отрегулируют скорость автобусов. За счет этого его график работы тоже немного изменится. Посмотреть расписание можно на официальном сайте департамента транспорта.

Напомним, что в областном центре планируют обновить более 23 километров дорог. В городе уже начались торги на поиск подрядчиков на ремонт 26 дорог, еще 5 добавятся после подготовки необходимых документов. К восстановлению приступят в 2023 году.