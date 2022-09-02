Мошенники выманили у жителей Липецкой области 20 тысяч рублей

Мошенники продолжают обманывать липчан Фото: Юлия КЛЮЕВА

В конце августа мошенники выманили у жителей Липецкой области 20 тыс. рублей. Так, 32-летняя липчанка пыталась заработать на инвестициях. Увы, вместо прибыли она получила лишь убытки. Аферисты забрали у нее 11 тыс. рублей.

Ни с чем осталась и 33-летняя жительница Ельца. На сайте объявлений она пыталась купить женские ботинки. Она перевела неизвестным 9 850 рублей, но обновку так и не дождалась. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, по всем фактам возбудили уголовные дела. Ведется следствие.

Напомним, что в Липецке на улице Меркулова неизвестный на "Ниссане" сбил 69-летнюю пенсионерку. Негодяй уехал с места ДТП. А пожилую женщину отвезли в больницу. Подробности здесь.